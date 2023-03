Pappardelle mit Radicchio

Radicchio di Treviso ist länglich und eignet sich besonders gut zum Kochen. Wenn Sie ihn nicht bekommen, können Sie auch runden Radicchio verwenden.

Zutaten für 4 Personen

35 dag Pappardelle (breite Bandnudeln)

10 dag luftgetrockneter Schinkenspeck

20 dag Radicchio di Treviso

¼ l Schlagrahm

Olivenöl

Zucker

2 Schalotten

evtl. Parmesan

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Den Speck zuerst auf der Schneidmaschine in dünne Scheiben, dann mit dem Messer in schmale Streifen schneiden. Die Schalotten klein würfeln. Den Radicchio putzen, halbieren und den Strunk herausschneiden. Die Blätter quer in feine Streifen schneiden.

2. Die Speckstreifen in wenig Öl knusprig braten. Aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Nudeln in reichlich Salzwasser al dente kochen.

3. Im Speckfett wenig Staubzucker karamellisieren lassen. Die Schalotten dazugeben und goldgelb rösten. Mit Obers aufgießen. Sämig einkochen lassen. Den Radicchio in die heiße Sauce geben und kurz ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Nudeln untermengen und durchschwenken. Den Speck darüberstreuen. Eventuell noch etwas Parmesan darüber hobeln.

