Schweinsfilet im Speckmantel

Zutaten für 4 Personen.

8 gleich dicke Scheiben vom Schweinsfilet à 8 dag

8 Scheiben durchwachsener Speck

16 frische Salbeiblätter

1/8 l Rotwein

3 frische Rosmarinzweige

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

3 dl Kalbs- oder Hühnerfond

Paradeismark,

Speisestärke

Öl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Schweinsmedaillons pfeffern. Jedes Medaillon in eine Speckscheibe so einrollen, dass der Speck den Rand wie einen Mantel umhüllt. Je zwei Salbeiblätter zwischen Fleisch und Speck stecken. Den Speck mit Küchengarn festbinden. Etwas Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Das Fleisch bzw. den Speck rundherum anbraten.

2. Aus der Pfanne heben, wenig salzen und auf einer hitzefesten Platte für 15 bis 20 Minuten ins 95 Grad heiße Backrohr schieben. Schalotten und Knoblauch fein hacken und mit dem Rosmarin im Bratfett andünsten. 1 EL Paradeismark dazugeben und mitrösten. Mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen. Fond dazugießen und auf die Hälfte einkochen lassen.

3. Durch ein Sieb passieren und nochmals erhitzen. 1 TL Speisestärke in wenig kaltem Wasser auflösen und unterrühren. Eventuell einige kalte Butterstückchen unter die Sauce rühren. Das Fleisch für zwei Minuten in die heiße Sauce legen. Anrichten.

