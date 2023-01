Nudeln mit Rindsfiletstreifen

Zutaten für 4 Personen

30 dag Spiralnudeln

40 dag Rindsfiletspitzen

1/8 l kräftiger Rotwein

2 dl Kalbsfond

1 Rosmarinzweig

3 Thymianzweige

1/2 kg Blattspinat

2 Knoblauchzehen

Öl

Butter

10 dag junger Ziegenkäse

Senf

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Das Fleisch in dünne Scheiben bzw. Streifen schneiden. Die Nudeln al dente kochen. Den Käs ein kleine Stücke zerbröseln. Den Spinat putzen und in nicht zu feine Streifen schneiden. Den Knoblauch hacken und in Butter anschwitzen. Den Spinat dazugeben und zusammenfallen lassen.

2. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt beiseitestellen. Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit etwas Senf bestreichen. In einer Pfanne Öl und Kräuter erhitzen. Das Fleisch darin anbraten. Aus der Pfanne heben. Den Bratensatz mit Rotwein ablöschen. Einkochen lassen.

3. Den Kalbsfond dazugießen. Etwas einkochen lassen. Die Kräuter entfernen. Das Fleisch in die Sauce legen und nochmals erhitzen. Die Nudeln mit 5 cl Nudelkochwasser in eine vorgewärmte Schüssel geben.

4. Spinat, Fleisch mit Sauce und die Hälfte vom Käse dazugeben. Gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Anrichten und den restlichen Käse darüberstreuen





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis