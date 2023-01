Faschierte Laibchen

Zutaten für 4 Personen

40 dag faschiertes Kalbfleisch

20 dag Kalbsleber

Semmelbrösel

3 Scheiben Toastbrot

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

1 B. Petersilie

3 Thymianzweige

evtl. Schlagrahm

1 Ei

Senf

Butter

Öl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Das Toastbrot in der Küchenmaschine fein zerbröseln. Die sorgfältig geputzte Leber in Stücke schneiden und ebenfalls in der Küchenmaschine pürieren. Die Thymianblättchen hacken. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In 2 EL Butter glasig dünsten. Die klein geschnittene Petersilie dazugeben und durchschwenken. Auskühlen lassen. Faschiertes mit Leber, Brotbröseln, Schalottengemisch, Ei und 1 EL Senf zu einer glatten Masse verkneten. Wenn die Masse zu fest ist, etwas Schlagrahm untermengen. Mit Salz, Thymian und Pfeffer würzen.



2. Aus dem Fleischteig Laibchen formen und in Bröseln wenden. In heißem Öl bei Mittelhitze goldbraun braten. Gegen Ende der Bratzeit noch etwas Butter in die Pfanne geben. Die Laibchen immer wieder mit Bratfett beträufeln. Mit Wurzelgemüse anrichten. Dazu das Gemüse in feine Streifen schneiden, in Salzwasser blanchieren, kalt abschrecken und mit wenig Schlagrahm einige Minuten dünsten. Mit Salz und Petersilie würzen.





