Zwiebelkuchen

Zutaten.

Für den Teig.

15 dag Mehl,

1 Dotter, 10 dag

Butter, Salz

Für den Belag.

1/2 kg Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

30 dag Geselchtes, in dünne Scheiben geschnitten

1/8 l Schlagrahm

1/8l Milch

4 Eier

Öl

Butter

1Bund Petersilie, Muskatnuss

10 dag Käse (Emmentaler, Gouda)

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. Kalt stellen. Den Teig dünn ausrollen und eine Tarteform damit auslegen. Mit einer Gabel mehrmals einstechen. Backpapier darauflegen und mit Linsen bedecken. Im 180 Grad heißen Backrohr eine Viertelstunde vorbacken. Linsen und Papier entfernen.

2. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Das Geselchte in kurze Streifen schneiden. Die Petersilie hacken. Den Käse reiben. Zwiebeln und Knoblauch in etwas Öl ca. zehn Minuten goldgelb dünsten. Leicht salzen und pfeffern.

3. Schlagrahm, Milch und Eier verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Petersilie und die Hälfte vom Käse untermengen. Zwiebeln und Geselchtes auf dem Teigboden verteilen.

4. Den Guss darüberträufeln. Den restlichen Käse darüberstreuen. Den Kuchen ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Etwa 40 Minuten backen.





