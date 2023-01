Linsensalat mit Blutwurst

Zutaten für 4 Personen.

20 dag kleine braune Linsen

1 kleine Zwiebel

3 Gewürznelken

1 Lorbeerblatt

1 Schalotte

1 Karotte

1 Petersilienwurzel

1/2 Lauchstange

5 dag Sellerieknolle

1/2 Bund Petersilie

Olivenöl

Rotweinessig

Kernöl

1 Blutwurst

1 Scheibe Toastbrot

1 Ei

Mehl

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Die Linsen in Wasser zwei Stunden einweichen. Zwiebel mit den Gewürznelken spicken. Mit Linsen und Lorbeerblatt in einen Topf geben. Mit Wasser bedecken und weichkochen. Erst gegen Ende der Kochzeit salzen.



2. Das Gemüse in sehr feine Streifen bzw. in winzig kleine Würfel schneiden. In Olivenöl drei Minuten dünsten. Die Linsen dazugeben und zwei Minuten mitdünsten. Zum Schluss die fein gehackte Schalotte und klein geschnittene Petersilie untermengen. Mit Salz, Pfeffer, Essig und Kernöl abmachen.



3. Das Weißbrot zerbröseln. Die Blutwurst in Scheiben schneiden. Zuerst in Mehl wenden, dann durchs verschlagene Ei ziehen und zum Schluss in den Bröseln wenden. In nicht zu heißem Öl goldgelb herausbacken. Den Linsensalat mit den Blutwurstscheiben anrichten.





