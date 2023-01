Mousse aus Geflügelleber

Zutaten für 4-6 Personen.

1/4 kgGeflügelleber, geputzt

1 Schalotte

Hühnersuppe

Butter

4 dag Prosciutto

Thymianzweige

1 dl Portwein

Weinbrand

1 dl Schlagrahm

1 Blatt Gelatine

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Leber in kleine Stücke schneiden. Schalotten und Prosciutto klein schneiden. Die Leber in etwas Butter bei nicht zu starker Hitze kurz anbraten. Sie sollte innen gerade noch rosig sein. Mit 1 bis 2 EL Weinbrand ablöschen. Einkochen lassen und in die Küchenmaschine geben.



2. Noch etwas Butter in die Pfanne geben. Schalotten und Prosciutto darin andünsten. Mit Portwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Zur Leber in die Küchenmaschine geben.



3. Sobald das Ganze ausgekühlt ist, pürieren. Sie können die Masse nun noch durch ein Sieb passieren. Das muss aber nicht sein. 1 bis 2 EL Hühnersuppe leicht erwärmen. Die Gelatine darin auflösen. Unter die Lebermasse mengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz kalt stellen.



4. Den Schlagrahm steif schlagen. Unter die Lebermasse ziehen. Zugedeckt über Nacht im Kühlschrank „rasten“ lassen.



5. Mit einem Esslöffel Nocken aus dem Mousse stechen. Mit Chutney oder Preiselbeeren anrichten.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis