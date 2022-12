Hasenrückenfilet in Schokosauce

Zutaten für 4 Personen



70 bis 80 dag Hasenrückenfilets

2 größere Schalotten

1 B. Suppengrün

1 dl Rotwein

1/2 dl Portwein

Öl

Butter

Zucker

2 dl Wildfond

1 dl Schlagrahm

Piment a. d. Mühle

2,5 dag Bitterschokolade (70 %)

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung

1. Das sauber zugeputzteFleischin einer Mischung aus Öl und Butter rundherum anbraten. Salzen und pfeffern. In eine sehr flache Auflaufform setzen und für mindestens 30 Minuten ins 80 Grad heiße Backrohr schieben.



2. Schalotten und Suppengrün sehr klein würfeln. Im Bratfett anrösten. 1 TL Zucker darüberstreuen. Karamellisieren. Mit Rotwein ablöschen. Zu einer dicklichen Creme einkochen. Mit Portwein ablöschen und etwas einkochen.



3. Wildfond und 1 dl Wasser dazugießen. Zugedeckt 20 Minuten bei wenig Hitze kochen lassen. Durch ein Sieb passieren. Nochmals erhitzen. Das Obers in die Sauce rühren und aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Piment würzen. Das Fleisch schräg in ca. 3 cm breite Stücke schneiden. Für eine Minute in die sehr heiße Sauce legen und auf vorgewärmten Tellern anrichten.



4. Die in kleine Stücke gehackte Schokolade unter die Sauce (darf nicht mehr kochen!) rühren, abschmecken und über das Fleisch träufeln.

