Apfeltaschen

Zutaten.

1/2 kg Äpfel

Backzucker

1/8 l Milch

6 dag Butter

Salz

30 dag glattes Mehl

3 Dotter

Zimt

Rum

Zitronensaft

Staubzucker

Öl zum Backen

Zubereitung.

1. Milch mit einer Prise Salz leicht erwärmen. Die Butter darin auflösen. Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Dotter und Milch in die Mulde gießen und das Ganze zu einem festen Teig kneten. In Klarsichtfolie wickeln und eine halbe Stunde rasten lassen.

2. Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel grob reiben. Etwas Zitronensaft und einen Spritzer Rum darüber träufeln. Mit 2 EL Backzucker und etwas Zimt bestreuen. Gut vermengen. Kurz durchziehen lassen, dann zum Abtropfen in ein Sieb geben.

3. Den Teig dünn ausrollen. Scheiben (ca. 9 cm) ausstechen. Die Fülle auf die Teigscheiben verteilen. Den Teig halbmondförmig zusammenklappen und die Ränder mit den Fingern zusammendrücken. Zum Schluss noch den äußersten Teigrand mit einer Gabel festdrücken, sodass ein kleines Muster entsteht.

4. Reichlich Öl erhitzen. Die Apfeltaschen darin goldgelb backen. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Etwas Zimt mit Staubzucker versieben und über die Apfeltaschen streuen.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis