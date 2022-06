Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Video-Anleitung vom Profi.



Sommergebäck



In cookingCatrin's Kuchl weht nun endlich wieder ein sommerfrischer Wind. Der Duft nach frischen Beeren und erntefrischem Gemüse liegt in der Luft. Die Erdbeer Vanille Tarte passt perfekt zur Erdbeer-Zeit und macht den Anfang einer bunten Vielfalt an Sommerrezepten. Dieses Rezept darf bei keinem Sommerkaffee und Kuchen fehlen!





Zutaten



Für den Mürbteig:

250 g Dinkel-Vollkornmehl

2 Eier

150 g kalte Butter

1 Schuss eiskaltes Wasser

Für die Fülle:

150 g Topfen

200 g Vanillejoghurt

2 Pkg. Vanillezucker

2 Eier

250 g Erdbeeren

1 dünne Schnitte Butter oder etwas Öl

3 EL Popcornmais

2 EL flüssiges Karamell



Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at