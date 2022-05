Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Video-Anleitung vom Profi.

Pikantes Frühlings Babka

Babka ist ein beliebtes Swirlbread aus luftigem Germteig und wird von cookingCatrin in der pikanten Frühlings-Version serviert. Bekannt ist der Germzopf als Brioche-ähnlicher Hefekuchen, der in Polen, Serbien, Bulgarien, Mazedonien und Albanien traditionell beim Osterfrühstück serviert wird. In Rumänien auch zu Weihnachten, an Neujahr und Pfingsten – einigen wir uns also einfach darauf, dass Babka das ganze Jahr über auf unseren Tellern willkommen ist! In der klassischen Version süß mit Schokoladen- oder Zuckerglasur und Mandeln beliebt, wird die Frühlings Babka in diesem Rezept pikant gefüllt. Cremiges Pesto trifft auf frischen Bärlauch und wird als Geheimtipp mit würzigem Feta verfeinert – ein unschlagbares Trio.

Zutaten

Für den Germteig:

125 g Butter

125 ml Milch

125 ml Wasser

2 Eier (Größe L)

600 g Mehl

1 Pkg. Trockengerm

1 EL Zucker

Etwas Salz

Für die Füllung:

½ Bund Bärlauch

200 g Bio-Feta

1 Glas BIO Pesto, Genovese (entspricht 190 g)

Salz & Pfeffer

Kokosöl & Semmelbrösel für die Form

Etwas Kokosöl zum bestreichen

Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at