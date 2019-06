Facebook

Mit dem Kleine Zeitung E-Bike-Pass lassen sich Kärnten, Italien und Slowenien entspannt und komfortabel entdecken. Dank hochwertiger Leih-E-Bikes und An- und Abreise mit den ÖBB.

Das "Lebensgefühl E-Bike" entdecken ohne sich auf ein Bike festlegen zu müssen? Entspannt mit der S-Bahn an- und abzureisen ohne Extrakosten?

Wer gerne in der Natur unterwegs ist und Bewegung mit Genuss verbinden möchte, der wird den neuen Kleine Zeitung E-Bike Pass lieben!

Vier Gutscheine für ein Leih-E-Bike der Firma Papin Sport und vier ÖBB Gutscheine für die An- und Abreise erhalten Vorteilsclub-Mitglieder um unschlagbare 99 Euro. Die Idee ist genial: Route planen, bei Papin Sport drei Tage vorher aus vier Leih-E-Bike Modellen wählen, reservieren, mit den ÖBB zur Verleihstation anreisen und losfahren. Dank über 50 Verleihstationen in ganz Kärnten wird Österreichs südlichstes Bundesland so ganz einfach und unkompliziert erfahrbar. Einer von vielen Vorteilen ist, dass die E-Bikes an jeder Verleihstation zurück gegeben werden können - ohne Aufpreis! Dank ÖBB-Gutschein fährt man mit den Kärntner S-Bahnen gemütlich zurück zum Ausgangspunkt.

Übrigens gilt das ÖBB-Angebot auch bis Tarvis in Italien und Jesenice in Slowenien. Hier erfolgt die Rückfahrt mit den erweiterten S-Bahnlinien S41 nach Italien und S21 nach Slowenien.

Die Gutscheine sind nicht personalisiert und können daher auch für eine vierköpfige Familie an einem Tag für einen gemeinsamen E-Bike-Ausflus verwendet werden.

Der Kleine Zeitung E-Bike Pass bietet somit Freizeitspaß für die ganze Familie!

Viele Tourenideen und ein geniales Planungstool findet man übrigens auf

www.rad-land.kaernten.at

E-BIKE PASS Der neue Kleine Zeitung E-Bike Pass! Preis: 99 Euro für Vorteilsclub-Mitglieder, 139 Euro Normalpreis Gültig bis 31. Oktober 2019 Zusätzlich sind noch Gutscheine von alps2adria und Hervis im Pass enthalten. Erhältlich in allen Kleine Zeitung Büros. Wir wünschen viel Vergnügen und tolle Abenteuer mit dem Kleine Zeitung E-Bike Pass!