Der Spielplan steht!

10 Tage, 13 Partner, prominente Gastköche und über 1000 Gerichte

Als fulminanten Start in die Sommersaison werden die Küchen der See.Ess.Spiele-Partner am Wörthersee vom 29. April bis zum 8. Mai 2022 zu erlebbaren Bühnen des Genusses. In diesen zehn Tagen zaubert Ihnen die Kochelite des Wörthersees eine Vielzahl an kulinarischen Meisterwerken auf die Teller. Dafür holen sie prominente Gastköche wie Martina Hohenlohe (Gault & Millau), Silvio Nickol (Palais Coburg), Otto Jaus (Pizzera und Jaus) und Silvia Schneider (Silvia kocht) vor den Vorhang. Gemeinsam lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf und sorgen für extravagante Gaumenfreuden.

Die Gutscheine sind gültig bei allen 13 Partnern, einlösbar von 29. April bis 8. Mai 2022. Nähere Infos dazu unter See.Ess.Spiele.

Ermäßigung:

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten für ihre Einkehr bei den See.Ess.Spiele-Partner einen Gutschein in der Höhe von zehn Euro.

Der Gutschein kann in allen Regionalbüros der Kleinen Zeitung in der Steiermark und Kärnten ab 19. April 2022 mit Vorweisung der Vorteilsclub-Karte abgeholt werden oder hier auf der Seite angefordert werden.