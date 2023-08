Mit der Lizenz zum Schiefliegen

Viktor Gernot hat bereits für unzählige, unvergessliche Kabarettabende im vergangenen Kabarettherbst und Kabarettfrühling gesorgt und gehört zu den Kabarettisten der ersten Stunde des Kabarettfrühlings in Kärnten.

Seit Ende Jänner ist der in Oberösterreich geborene Künstler, Kabarettist und Schauspieler mit seinem im Sommer 2022 auf die Welt gebrachten Soloprogramm „Schiefliegen“ in den Bundesländern unterwegs. In selbigem redet Gernot bereitwillig über Begegnungen und Ereignisse,

die er angeblich am eigenen Leib erfahren hat, verfälscht fremde Lieder, schlüpft unautorisiert in fremde Charaktere und lügt dabei, dass sich die Balken biegen. Am 26. August gibt Viktor Gernot „Schiefliegen“

auf der Burgarena Finkenstein zum Besten!

Wann: Samstag, 26. August 2023

Wo: Burgarena Finkenstein

Beginn: 20 Uhr

Einlass: 19 Uhr

