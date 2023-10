LieblingsZwiebel – Fix & Fertig

Österreichs Küchentradition ohne würzig-aromatische Zwiebeln? Kaum vorstellbar! Allerdings: Auf das zeitaufwändige Zwiebel-Schälen und -Schneiden, das mühsame Rösten und die Tränen in den Augen kann wohl jeder gerne verzichten. Feldbacher Fruit Partners, die Erfinder des „SteirerKren – das Original“ haben dafür die perfekte Lösung parat: „LieblingsZwiebel – Fix & Fertig“ sind pfannen-fertig gebräunte Zwiebelstücke in praktischen wiederschließbaren Eimer. Der LieblingsZwiebel kann gekühlt portionsweise immer wieder verwendet werden und verfeinert durch seinen natürlich süßen Zwiebelgeschmack eine Vielzahl von Speisen in Rekordzeit - ganz ohne Zusatz von Zucker, Aroma, Farbstoffen oder Geschmacksverstärkern! Von würzigem Gulasch über klassische Spätzle bis hin zu herzhaften Semmelknödel kann der LieblingsZwiebel vielseitig eingesetzt werden.

