Dutzende Food Stände, Aussteller & Köche, Food-Trailer & Trucks aus aller Herren Länder bieten beim EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL Köstlichkeiten aus aller Welt an. Verschiedene Aussteller aus dem In- und Ausland bieten beim Festival ihr Essen an und bereiten es für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zu!

Als Besucher können Sie von Stand zu Stand schlendern und Gerichte aus der ganzen Welt der Reihe nach genießen.

Stationen in Ihrer Nähe:

29. + 30. Juli - Weiz

5. + 6. August - Zeltweg

9. + 10. September - Wolfsberg

30. September + 01. Oktober - Köflach

7. + 8. Oktober - Deutschlandsberg

14. + 15. Oktober - Kapfenberg

Weitere Informationen finden Sie hier.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 3 Konsumationsgutscheine im Wert von 40 Euro für das European Street Food Festival in Ihrer Nähe!

Teilnahmeschluss: ca. 1 Woche vor dem jeweiligen Termin.