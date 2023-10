Am 13. Oktober kommt der auf der Berlinale 2023 gefeierte Film „Ingeborg Bachmann-Reise in die Wüste“ von Margarethe von Trotta in die österreichischen Kinos. Der Film erzählt die Geschichte von Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps) und dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch (Ronald Zehrfeld), die sich 1958 in Paris begegneten und vier Jahre eine leidenschaftliche Beziehung führten, die in Paris beginnt und über Zürich nach Rom führt. Künstlerische Auseinandersetzungen und die verschlingende Eifersucht von Max Frisch beginnen, die Harmonie allmählich zu zerstören. Jahre später versucht Bachmann bei einer Reise in die Wüste ihre Beziehung zu Frisch zu verarbeiten und sich langsam davon zu lösen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 25x2 Karten für INGEBORG BACHMANN – REISE IN DIE WÜSTE, Kärnten-Premiere am Mittwoch, 11.10.2023 um 19 Uhr im Wulfenia Kino Klagenfurt!

Teilnahmeschluss: 10. Oktober 2023