Karten für Heimspiele des SK Austria Klagenfurt gewinnen!

SK Austria Klagenfurt hat sich einen Platz in der höchsten Spielklasse des Landes erobert. Wer den Verein hautnah erleben möchte, der hat jetzt die Chance auf kostenlose Tickets. Wir verlosen für Kleine Zeitung Club-Mitglieder für jedes Heimspiel je 5x2 Karten.

Mehr Infos zum Verein unter www.skaustriaklagenfurt.at

Gewinnspiel

Wir verlosen je 5x2 Karten für die nachfolgenden Heimspiele des SK Austria Klagenfurt im Wörthersee Stadion Klagenfurt:





05.08.23 vs. RZ Pellets WAC

19.08.23 vs. Cashpoint SCR Altach

16.09.23 vs. LASK

23.09.23 vs. SC Austria Lustenau

07.10.23 vs. FC Red Bull Salzburg

28.10.23 vs. WSG Tirol

11.11.23 vs. SK Puntigamer Sturm Graz

02.12.23 vs. TSV Egger Glas Hartberg

09.12.23 vs. FK Austria Wien

02.03.24 vs. FC Blau Weiß Linz

16.03.24 vs. SK Rapid Wien

Teilnahmeschluss: ca. 14 Tage vor dem jeweiligen Spiel