Abenteuer unter Baumkronen

Willkommen in Kärntens größtem Waldhochseilgarten. Der Adventurepark Gerlitzen ist ein Ort für Jung und Alt, für Anfänger und Profisportler. Hoch oben auf der Gerlitzen Alpe, in unmittelbarer Nähe der Mittelstation Kanzelbahn, darf man sich im Waldhochseilgarten so einigen Herausforderungen stellen. Ob alleine oder mit der ganzen Familie, Teambuilding-Event oder Partys: Das unvergleichbare Ambiente sorgt für ein Abenteuer am Berg. Aktive Unterhaltung im Freien und die richtige Adrenalindosis lassen sich sehr gut kombinieren. Über 160 spannende Stationen in vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden sowie 31 „Flying Fox“-Bahnen warten darauf, entdeckt zu werden. Baumtreppen und Hängebrücken sowie lustige Slide- und Klettermöglichkeiten verteilen sich zwischen ein und 18 Meter Höhe. Der Adventurepark bietet unter seinen Baumkronen auch die Attraktionen „Freier Fall“ und eine Riesenschaukel.

