Der Kärntner Käse wird gefeiert

Die Veranstaltungsserie „Kärntner VolksKultTour“ ist eine musikalische Wanderreise durch das von Tradition und Brauchtum geprägte Kärnten. Ihren Abschluss feiert diese Veranstaltungsserie am 23. und 24. September beim 25. Käsefest in Kötschach-Mauthen.

Als erste Slow Food Travel Region hat man sich hier ganz dem guten Geschmack verschrieben. Deshalb werden immer am letzten Wochenende im September regionale Köstlichkeiten – hier allem voran der Käse – auf die Bühne geholt. Die Kärntnermilch ist von Anfang an Partner der Käsefests und hält mit ständig neuen Sorten, Innovationen und Verfeinerungen die lebendige Käsekultur in Kärnten aufrecht. Neben der Kärntnermilch und weiteren regionalen Produzenten werden beim Käsefest zahlreiche musikalische und tänzerische Darbietungen für beste Stimmung sorgen. Somit ein Wochenende voller Genuss und Kärntner VolksKultTour.

