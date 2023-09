Ein Volksfest der Vokalkunst

Die beliebte und allseits bekannte Kulturserie „Fest der Stimmen“ ist bei vielen Kärntnerinnen und Kärntnern ein fixer Bestandteil des Terminkalenders. Diese Veranstaltungsreihe bringt die beliebtesten

und bekanntesten Chorgemeinschaften Kärntens von 2. September bis 18. November 2023 insgesamt zehn Mal auf die Bühnen.

Weitere Informationen unter: Volkskult – Musikveranstaltungen in Kaernten

Termine

Samstag, 23. September Gmünd - Lodronsche Reitschule

Samstag, 07. Oktober Moosburg - Konzertsaal Campus

Samstag, 14. Oktober Friesach - Aula Krankenhaus

Samstag. 21. Oktober Arnoldstein - Kultursaal

Samstag, 28. Oktober Klagenfurt - Konzerthaus

Samstag, 04. November Feldkirchen - Stadtsaal

Samstag, 11. November St. Stevan i.L. - Haus der Musik

Samstag, 18. November Treffen - Edu Care Center

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung bei allen Aufführungen des "Fests der Stimmen".

Maximal zwei Karten pro Club-Nummer. Limitiertes Kontingent.

Die ermäßigten Karten sind gegen Vorweisen der Kleine Zeitung Clubkarte an der jeweiligen Abendkassa erhältlich. Diese können vorab bei Herrn Wolfgang König unter Tel. 0664 1960364 oder per Email an event@volkskult.at reserviert werden.