Krimifans aufgepasst!

Es wird wieder gemordet, ermittelt und geschmunzelt. Von 04. bis 15. Oktober findet das mittlerweile vierte Krimifest in Kärnten statt. An 24. Tatorten lesen 22 nationale und internationale Krimigrößen aus ihren neuesten Romanen. Auch der österreichische Krimipreis wird im Rahmen des Festivals verliehen.

Am Donnerstag, 05. Oktober, findet im Rahmen des Krimifestes Kärnten 2023 auch eine Lesung in der Kleinen Zeitung statt: Dagmar Hager liest aus ihrem Buch "Salzkammerwut" und Andreas Pittler aus "Kärntner Finale".

Mehr Informationen finden Sie Hier.

Gewinnspiel

Unter allen Kleine Zeitung Leser:innen werden 50x2 Tickets für das Kleine Zeitung Krimifest verlost. Man muss also kein Club Mitglied sein, um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmeschluss: 18. September