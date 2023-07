Personalisierte Online-Sprachkurse

Gymglish bietet kurze, unterhaltsame und personalisierte Online-Sprachkurse an. Jeden Morgen erhalten Sie eine Lektion per E-Mail zugeschickt, mit individuell – auf Ihr Sprachniveau – abgestimmten Inhalten. Kurzes, kontinuierliches Training führt zu besseren Ergebnissen als zeitintensive, lange Sitzungen. 15 Minuten pro Tag reichen aus, um Ihr Sprachniveau nachhaltig zu verbessern. Die Kurse sind vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenen-Niveau verfügbar und so konzipiert, dass sie Spaß machen sollen.

Club-Mitglieder erhalten jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich Zugang zu den Online-Sprachkursen von Gymglish. Wählen Sie dazu untenstehend einen oder mehrere Sprachkurse aus und melden Sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse an.

WERBUNG