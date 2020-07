Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gratis Sommer-Sackerl © (c) Armin Rugani

Kinder von Vorteilsclub-Mitgliedern können sich ab 6. Juli in allen Kleine-Zeitung-Büros ihr kostenloses Sommer-Sackerl abholen!

Auf in die letzte Woche dieses ganz und gar nicht gewöhnlichen Schuljahres! Um den Schülerinnen und Schülern den Ferienstart noch ein bisschen schöner zu machen, gibt es ab 6. Juli in allen unseren Büros

das kostenlose Kleine-Zeitung-Sommer-Sackerl.

Kleine Kinderzeitung und der Kleine Zeitung Vorteilsclub möchte ewas dazu beitragen,dass diese Sommerferien unvergesslich sind. Daher bekommen Schulkinder von Vorteilsclub-Mitgliedern heuer wieder

das Sommer-Sackerl von der Kleinen Kinderzeitung und vom Kleine-Zeitung-Vorteilsclub geschenkt.

Neben einer Packung getrockneter Apfelchips und einem Müsliriegel von Spar warten im Sackerl auch ein kleines Buch von G&G Verlag, ein untstift von der Firma Jolly und ein Radiergummi von der Firma Libro.

Und zu guter Letzthat die Kleine Kinderzeitung noch eine tolle Überraschung ins Sackerl gepackt. Was es ist, verraten wir noch nicht.

Aber nicht nur das Innenleben des Sommer-Sackerls sorgt für Freude – auch das Turnsackerl an sich macht schon einiges her. Der praktische Beutel ist der perfekte Begleiter für den Sommer – ob auf einem Ausflug, beim Baden oder im Urlaub. Aber Achtung: der Vorrat ist begrenzt. Daher heißt es schnell sein. Ab heute wartet eine ganze Mannschaft an Sommer-Sackerln in unseren Regionalbüros darauf, abgeholt zu werden.

In diesem Sinne wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrern eine schöne letzte Schulwoche und vor allem unbeschwerte Ferientage.

Mein V%rteil: Gratis Sommer-Sackerl abholen! Der Vorteilsclub und die Kleine Kinderzeitung schenken Schulkindern ein tolles Sommer-Sackerl mit Überraschungen für die Ferien und zusätzlich gibt es noch ein kleines Heft mit Gutscheinen, Postkarten zum selber Gestalten, Rezepten und

vielem mehr. Wann: ab 6. Juli 2020, sind die Sackerln in allen Büros der Kleinen Zeitung abzuholen, solange

der Vorrat reicht.



Einfach den unten angeführten Gutscheinabschnitt

ausschneiden, die Kleine-Zeitung-Kundennummer eintragen und Sackerl abholen. Pro Kind wird ein Sommer-Sackerl abgegeben

(max. 2 Sackerl pro Vorteilsclub- Mitglied).

Öffnungszeiten Kleine Zeitung Büros - Steiermark Die Büros der Kleinen Zeitung sind mit den Sommeröffnungszeiten für Sie da! Büro Graz, Gadollaplatz 1, 8010

Öffnungszeiten: Mo-Do 9 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 13 Uhr Büro Bruck/Mur, Koloman Wallisch Platz 23, 8600

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Feldbach, Hauptplatz 10, 8330

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Hartberg, Ressavarstraße 26, 8230

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Judenburg, Burggasse 61, 8750

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Leibnitz, Wagnastraße 1, 8430

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Leoben, Hauptplatz 7, 8700

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Liezen, Fronleichnamsweg 4, 8940

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Voitsberg, Dr. C.-Niederdorfer Strasse 4, 8570

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr Büro Weiz, Birkfelder Straße 25, 8160

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 bis 14.00 Uhr, Fr 8.00-12.00 Uhr