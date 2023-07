Stellen Sie Ihre Fragen!

Von der Teuerung bis hin zum Krieg in der Ukraine – wir leben in herausfordernden Zeiten. Welche Strategien, Pläne und Prognosen haben heimische Spitzenpolitiker? Beim Bürgerdialog können Sie es ganz persönlich herausfinden. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Othmar Karas (ÖVP), Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, kommen am 24. Juli zur Kleine Zeitung-Eventplattform in Klagenfurt, um direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu gehen.

Dabei werden folgende Themen im Mittelpunkt stehen:

Die EU als größtes Frieden sicherndes Projekt in der Geschichte Europas – vor welchen Herausforderungen steht sie, was sind ihre Stärken und Schwächen und wohin wird sie sich in Zukunft entwickeln?

Befindet sich die Politik in der Vertrauenskrise? Problemanalyse und mögliche Auswege.

Schalten Sie sich hier ab 18 Uhr live dazu.

Termin: Montag, 24. Juli 2023, 18 Uhr

Wo: Kleine Zeitung Klagenfurt, Eventplattform und auch digital im Livestream