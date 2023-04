Kleine Zeitung Haustour in Graz - Kleine Zeitung Inside

Das im März 2015 eröffnete Styria Media Center ist eine architektonisch auffällige Erscheinung. 60 Meter ragt das Hauptquartier der Styria, gleich gegenüber der Grazer Stadthalle am Gadollaplatz, mit seinen 14 Stockwerken in den Himmel. Sie wollten schon immer wissen, wie es im Inneren aussieht und einen Blick hinter die Kulissen eines Medienunternehmens werfen? Als Kleine Zeitung Abonnent:in bieten wir Ihnen die Möglichkeit, exklusiv und kostenlos an einer Führung durch die Räumlichkeiten der Kleinen Zeitung und des Styria Media Centers teilzunehmen.

Dabei bringen Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kleinen Zeitung bei einem Besuch des Newsrooms alle Fakten und Details über den Tagesablauf in der Redaktion näher und stellen ihnen alle weiteren Bereiche vor, die bei der Arbeit eines modernen Medienhauses benötigt werden. Den Höhepunkt bildet ein Besuch des Skyrooms (nach Verfügbarkeit) im 14. Stock des Styria Media Centers mit atemberaubenden Blick über Graz.

Das Event

Termine und Uhrzeit:

26. April 2023, 15 Uhr

4. Mai 2023, 17 Uhr

17. Mai 2023, 15 Uhr

1. Juni 2023, 17 Uhr

16. Juni 2023, 14 Uhr

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt: im Foyer des Styria Media Centers, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Gültig: für max. 2 Personen pro Kleine Zeitung Club-Haushalt.

Ort: Foyer des Styria Media Centers, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Eintritt exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Achtung: Limitierte Teilnehmer:innenzahl! Sie erhalten bis 20. April eine Zu- oder Absage.