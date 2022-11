Ask me anything, also "Fragt mich alles" - so lautet die Devise auf Reddit. Die Plattform ist eine Sammlung aus Foren, auf denen sich User austauschen können. Aber nicht nur das. Reddit bietet auch die Gelegenheit, exklusive Einblicke in das Leben verschiedener Menschen zu bekommen. Bei den so genannten AMAs (Ask me Anything) gilt: Keine Frage ist zu direkt, keine zu unbequem.

Mehr über Reddit ist auch hier nachzulesen.

In der Vergangenheit hat sich etwa Autor Thomas Brezina einem AMA gestellt. Gefragt wurde er unter anderem, welcher Schauspieler ihn in einem Film verkörpern sollte. Brezinas Antwort? "Meine Wahl wäre aus den vielen Vorschlägen Daniel Radcliffe oder Keanu Reeves. George Clooney wäre auch nicht schlecht. Oder Robert Downey jr." Auch über seine Bücher, aktuelle Projekte und seine Beziehung gab Brezina Auskunft.

Politikwissenschafter Peter Filzmaier ist vor zwei Monaten ebenfalls auf Reddit mit den Nutzerinnen und Nutzern in Kontakt getreten, um Fragen zu beantworten - hier geht es zu seinem AMA - ebenso wie die ORF-Journalisten und Moderatoren Martin Thür und Armin Wolf.

Besonders viele Rückmeldungen gab es übrigens auf das AMA des Schauspielers Arnold Schwarzenegger. Nachzulesen ist es hier.

AMA mit Chefredakteur Hubert Patterer

Die Liste an Menschen, die sich den Fragen auf Reddit stellen, wird diese Woche um einen Namen ergänzt: Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung, lädt am Freitag, 18. November, um 12 Uhr zu seinem AMA. Eine Stunde lang nimmt er sich Zeit, um all das zu beantworten, was die Reddit-Gemeinde schon immer über ihn, seine Arbeit und die Kleine Zeitung generell wissen wollte. Hier geht's am Freitag zum AMA.