Pasta, Prosecco und la famiglia

Was tun, wenn der Geburtstag naht? Was tun, wenn die italienische Familie bekocht werden will und der Schwiegervater ein ausgewiesener Feinschmecker ist? Man(n) fragt bei den Besten nach! Begleiten Sie Bestsellerautor Stefan Maiwald auf eine kulinarische Bildungsreise zwischen Venedig und Triest, die ihm höchst vergnügliche Begegnungen beschert. Mit Rat und Tat stehen ihm der smarteste Barkeeper der Welt, die Königin der Cicchetti, der Kapitän der Sarde in saor, der Padrone der Pasta, die Winzerin der Wasser-Reben, der Frico-Feinschmecker, der Bändiger des Baccalà zur Seite – und natürlich Pino aus der „Bar in Italien“, der dem Autor beruhigend die Hand hält, wenn der Nervenzusammenbruch droht. Ein vergnügliches Buch zur Einstimmung auf die Urlaubssaison, präsentiert vom Autor in der Kleinen Zeitung in Graz und Klagenfurt.

Weitere Infos zum Buch inkl. Bestellmöglichkeit finden Sie hier.

Buch „Die Spaghetti-vongole-Tagebücher“ © kk

Jetzt zur Buchpräsentation anmelden!

Termin: Montag, 15. April 2024, 18 Uhr in Graz (Skyroom, Styria Media Center, Gadollaplatz 1, 8010 Graz)

Mittwoch, 17. April 2024, 18 Uhr in Klagenfurt (Eventplattform, Kleine Zeitung Klagenfurt, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt)

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme am 8.4.2024.