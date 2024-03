Bekenntnisse eines unbequemen Patrioten

Russlands Krieg, Migration, Klimawandel, Inflation, Trump zum Zweiten ... Es herrscht Endzeitstimmung, wieder einmal. Antworten auf die dramatischen Umbrüche des globalen Kräftespiels werden nicht gefunden bzw. liegen die lenkenden Politiker:innen falsch. Man denke nur an die Einschätzungen der Entwicklungen in Russland und China und innerhalb der EU in Ungarn und Polen. Seit Jahrzehnten ist der Journalist Paul Lendvai ein scharfer Beobachter des politischen Weltgeschehens und der führenden Darsteller. Er sieht die nachlassende Kraft liberaler Ideen und die verführerischen Angebote populistischer Autokraten. Was konstant bleibt, ist die Heuchelei. Details zur exklusiven Buchpräsentation am 25. März finden Sie im Infokasten.

Jetzt zur Buchpräsentation anmelden!

Termin: Montag, 25. März 2024, 18 Uhr

Wo: Kleine Zeitung Skyroom, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Moderation: Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme am 20.4.2024.