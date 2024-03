Die neue Unordnung und die bedrohte Zukunft Europas

Wladimir Putin betreibt zunehmend aggressive Politik, führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und bricht reihenweise die Normen des Völkerrechts. Rechtsextreme bilden verstärkt militante Organisationen, ihre Gewalt ist im Steigen. Brandherde im Nahen Osten steigern die Gefahr, dass islamistischer Terror wieder nach Europa schwappt. Was sind die Auswirkungen dieser Gefahren für die EU und Österreich? Können Allianzen zwischen Putin und Rechtsextremen unsere Ordnung bedrohen? Welche Szenarien gibt es, wenn wir zehn Jahre und mehr vorausschauen?

Diese und andere Fragen diskutieren die Expertin für Geopolitik, Velina Tchakarova, Professor Peter R. Neumann, einer der weltweit führenden Terrorismusforscher am King‘s College in London, und Veit Dengler (Neos-Gründer und ehemaliger Fellow in Oxford).

Termin: Donnerstag, 4. April 2024, 18 Uhr

Wo: Kleine Zeitung Skyroom, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme am 28.3.2024.