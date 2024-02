Wie geht es den österreichischen Bauern?

Fehlende Wertschätzung, sinkende Preise bei immer höher werdenden Produktionsauflagen – nahezu überall in Europa protestieren die Bauern gegen die immer schwieriger werdende Situation am Markt. In Österreich sind größere Proteste bisher ausgeblieben. Zeit für eine Bestandsaufnahme bei den heimischen Bauern – wie geht es ihnen wirklich, mit welchen Problemen haben sie zu kämpfen?

Dieses Thema diskutiert Redakteurin Maria Steinwender aus der Regionalredaktion Murtal & Murau gemeinsam mit Christian Bachler, Bergbauer aus Krakauebene.

Christian Bachler, Bergbauer aus Krakauebene. © KK

Jetzt zur Diskussion anmelden!

Termin: Mittwoch, 27. März 2024, 19 Uhr

Wo: Regionalbüro Judenburg, Burggasse 61, 8750 Judenburg

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme.