Wir freuen uns, Sie zu einer exklusiven Buchpräsentation von „Der Power-Effekt“ einzuladen, dem neuesten Werk der renommierten Bestsellerautorin, Soziologin und Expertin für Potenzialentfaltung Nathalie Karré. Die Veranstaltung findet am 5. 2. im Styria Media Center in Graz statt und wird von Barbara Haas, Gastgeberin des Kleine Zeitung-Podcasts „Fair & Female“, moderiert. In ihrem inspirierenden Buch fordert Nathalie Karré Frauen dazu auf, antiquierte Geschlechtszuschreibungen und gesellschaftliche Stereotype abzustreifen, um letztendlich ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben zu führen. Mit ihrem „5-Step-Power-Plan“, der auf jahrzehntelanger Coachingerfahrung basiert, motiviert die Autorin Frauen dazu, ihre Stärken zu erkennen und einzusetzen. Freuen Sie sich auf viele interessante Einblicke und neue Perspektiven für Ihre persönliche Potenzialentfaltung.

„Der Power-Effekt“. Die Autorin Nathalie Karré im Gespräch mit Barbara Haas, Leitung Podcast & Video der Kleinen Zeitung.

Wann: Donnerstag, 15. Februar, 19 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Gültig: für max. zwei Personen pro Kleine Zeitung Club-Haushalt

Ort: Foyer des Styria Media Centers, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Eintritt exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Limitierte Teilnehmer:innenzahl! Teilnahmeschluss: 11. Februar 2024