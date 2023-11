Die Druckereiführungen in Graz-Messendorf sind zurück!

Nach dreijähriger Pause sind die Druckereiführungen endlich wieder zurück. Mittels Audioguides erhalten Sie interessante Einblicke in den Druckprozess. Bestaunen Sie die Druckmaschine der Styria-Druckerei in Graz Messendorf, die täglich (eigentlich eher nächtlich) rund 230.000 Stück der Kleinen Zeitung druckt. Damit alle Kleine-Zeitung-Leser:innen ihre Kleine Zeitung pünktlich zum Frühstück lesen können, zählt beim Druck jede Minute. Um sich das Tempo vorstellen zu können: Pro Stunde rauschen an die 55.000 Zeitungen über die Walzen der modernsten Rotationsdruckmaschine Österreichs. Nutzen Sie die Gelegenheit und schnuppern Sie echte Druckereiluft. An ausgewählten Tagen können jeweils 20 Kleine-Zeitung-Leser die Druckerei in Messendorf besichtigen und beim „Andruck“ der Zeitung dabei sein.

Einfach an unserem Gewinnspiel teilnehmen und zwei der heiß begehrten Plätze für eine exklusive Führung gewinnen!

Das Gewinnspiel

Eintritt exklusiv für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Limitierte Teilnehmer:innenzahl!

Achtung: Sie erhalten jeweils bis spätestens eine Woche vor der Führung eine Zusage, sollten Sie gewonnen haben.