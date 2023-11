Peter Simonischek ist einer der vielseitigsten Schauspieler im deutschen Sprachraum, einer der letzten großen Stars. Burgschauspieler, Filmstar, Lebemann, er steht auf dem Zenit seines Schaffens, er hat viel gesehen, noch mehr erlebt und ja, er hatte im Leben richtig viel Glück. Und dann ist plötzlich alles anders: Eine Diagnose zwingt ihn zur Auseinandersetzung mit seinem Leben und dem Tod. Gemeinsam mit der Autorin Saskia Jungnikl-Gossy stellt Peter Simonischek seine Lebensthemen auf den Prüfstand und gießt diese in ein Buch, das seine letzte Bühne werden sollte: „Kommen Sie näher“. Saskia Jungnikl-Gossy und Schauspielerin Brigitte Simonischek-Karner sprechen mit Chefredakteur Hubert Patterer über das erfolgreiche Buch, in dem es um das Schauspiel und die Karriere Simonischeks geht. Doch es ist nicht nur eine Erzählung der Erfolge. Das Werk macht auch besonders, dass kein Thema ausgespart wurde, es zeigt viele unterschiedliche Facetten: Den Zweifel, das Hadern und die Zwischentöne, die ein Leben so ausmachen – kurz: das Vermächtnis des Peter Simonischek

