New Work – auch die bessere Arbeit für die Südoststeiermark?

4-Tage-Woche, Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten? Was ist in der Südoststeiermark sinnvoll? Wir laden Sie am Dienstag, 21. November 2023, zur Podiumsdiskussion ins Kleine Zeitung-Regionalbüro Feldbach ein.