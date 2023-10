Seit 30 Jahren bietet das VinziDorf in Graz ein Zuhause für Männer*, die schwer alkoholkrank, oft auch von psychischen Leiden betroffen sind und aufgrund ihrer Krankheit(en) nicht in anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe untergebracht werden können. In dieser Zeit hat sich das Containerdorf zu einer Institution in der österreichischen Wohnungslosenhilfe entwickelt. Die VinziWerke feiern das Jubiläum einer ihrer ältesten Einrichtungen in Form eines Benefizabends: Die VinziNacht 2023.

Jedes Dorf wächst und altert. Im Laufe der Jahre haben sich auch die Container des VinziDorf „ausgelebt“ und erfüllen mittlerweile nicht mehr die Anforderungen seiner Bewohner*, wie etwa Barrierefreiheit. Seit Jahren spart die Einrichtung, um einen Beitrag zu den notwendigen Renovierungsmaßnahmen leisten zu können. Die Künstler*innen der VinziNacht treten ehrenamtlich auf, damit der Reinerlös zur Gänze in Erneuerungen der Container fließen kann. Bauen auch Sie das VinziDorf mit!

