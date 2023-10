Geschichte, Kulinarik, Kultur am Meer oder: Altösterreich heute. Janko Ferk lädt zu einer ganz besonderen Reise durch Istrien ein.

Traumhafte Strände, Altstädte, „die eine Augenweide sind“, viel Geschichte. Mit zwei Worten: Altösterreich heute. „Nicht zum ersten Mal schreibe ich oder stelle vielmehr fest: Früher war mehr Österreich. Es gibt rund um unser Land kaum einen schönen Ort, dem man mehr als einhundert Jahre nach dem Zerfall der Habsburgmonarchie nicht nachtrauern oder sogar nachweinen müsste“, schreibt der Jurist und Autor Janko Ferk zu Beginn seines dritten Reiseführers „Die Istrische Riviera“.

Ferk beschreibt die Bezüge der Istrischen Riviera zu Österreich, den Charme der Küstenstädte, den Campanile in Umag, besondere Restaurants von Rovinj, Umag, Porecˇ, Pula bis Medulin sowie kleine Fischerorte wie Fazˇana. Fazˇana ist jener Ort, von dem man zur Insel Brioni fahren kann, eine Insel, die der langjährige jugoslawische Staatschef Tito als Sommersitz gewählt hat. „Heute findet man hier“, erzählt Ferk, „römische Ausgrabungen, einen Zoo, Bademöglichkeiten, Übernachtungsmöglichkeiten in exklusiven Hotelburgen, in denen früher Queen Elizabeth und Willy Brandt nächtigten.“





Gewinnspiel

Wir verlosen vier der soeben erschienenen Reiseführer "Die Istrische Riviera" von Janko Ferk aus der Kleine Zeitung Edition.

Teilnahmeschluss: 19. Dezember 2023