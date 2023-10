Von Detektiven und Nashörnern

In Hlatikulu ist einfach nichts los, meint Thabo (Litlhonolofatso Litlhakanyane). Und das ist für einen Nachwuchs-Detektiv natürlich blöd, denn so gibt es keine Fälle zu lösen. Aber was heißt: nichts los? Um sein Heimatdorf im südlichen Afrika herum tobt das Leben, denn im Naturreservat streifen Löwen, Giraffen, Elefanten, Antilopen und Nashornherden umher. Das lockt Touristen aus aller Welt nach Hlatikulu, die mit Thabos Onkel, dem Ranger Vusi (Nhlakanipho Manqele) und mit Mrs. Agatha (Andrea Sawatzki), welche die Liebe nach Eswatini brachte, auf Safari gehen. Doch die Wildtiere ziehen auch Wilderer an.

Und so kommt Thabo zu seinem ersten richtigen Fall und muss gleichzeitig ein Nashorn-Waisenkind versorgen Gut, dass er Mrs. Agathas Nichte Emma (Ava Skuratowski) dabei hat, die in Eswatini zu Besuch ist, und seinen Kumpel Sifiso (Kumkani Pilonti), den besten Fährtenleser der Welt.

"Thabo - Das Nashorn-Abenteuer" startet am 10. November 2023 in den Kinos.

