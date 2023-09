Sie haben die Chance, Karten für das Konzert von Ana Carla Maza und „Soulful Christmas“ zu gewinnen.

Lateinamerika pur“ garantiert der Abend mit der Kubanerin Ana Carla Maza. Zu hören ist eine Ode an das Quartier in „Habana“, wo die 26-Jährige als Tochter des Pianisten Carlos Maza und der kubanischen Gitarristin Mirza Sierra aufgewachsen ist. Am 23. Oktober können Sie sich in der Komödie Graz selbst davon überzeugen, dass Maza nicht nur eine exzel-lente Musikerin, sondern auch eine echte Entertainerin ist, die karibischen Flair in den herbstlichen Auftritt bringt. „Soulful Christmas (with a Funky Twist)“ heißt es am 9.Dezember im Grazer Orpheum. Raphael Wressnig an der Weihnachts-Orgel und das auserlesene Ensemle verbreiten eine riesige Portion gute Laune. Sie verbinden zeitgemäßes Rhythmusgefühl mit rohen Roots-Sounds und zeigen wie viel Soul und Groove in Weihnachtsmusik stecken kann.

Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Karten für „Ana Carla Maza: Bahia Cello-Vocal“ am 23. Oktober in der Komödie Graz und 10x2 Karten für „Raphael Wressnig & Gisele Jackson: SOULFUL CHRISTMAS“ am 9. Dezember im Orpheum Graz.





Teilnahmeschluss: 13. Oktober 2023

Nähere Informationen zu den Konzerten unter: gamsbartjazz.at