Jazz us dä Schwiiz - s´Beschte wos je hets gits! Töönt guet!

Also bitte herein mit der Schweiz als Gastland beim diesjährigen Jazzfestival Leibnitz! Denn die starke Szene der Eidgenossen hat in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren den europäischen zeitgenössischen Jazz in einem Maß mitgeprägt, wie man es von einem Land dieser Größenordnung nicht erwarten durfte.

Gleich mit fünf Programmpunkten zeige das Festival nun, dass es neben der bekannten Schweizer Schlagzeugschule vor allem die herausragenden Saxophonisten sind, die dieses Phänomen entscheidend mittragen. Allen voran vielleicht der Tenorsaxophonist Christoph Grab, der vor einigen Monaten endlich mit dem Swiss Jazz Award dekoriert wurde.



