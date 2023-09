Die Natur als digitale Erinnerung

In unserem edlen Zirkuszelt in Rot und Gold, entführen wir sie diesen Herbst nach Bella Italia! Es erwartet Sie wiederum ein Spitzenprogramm mit internationalen Künstlern der Zirkuswelt und einer völlig neuen Geschichte die Sommer, Sonne und Urlaubsfreuden hervorruft. Der bekannte Clown Don Christian und seine Artisten nehmen Sie mit auf eine Reise in den sonnigen Süden, mit viel Charme und Dolce Vita. Werden es die Künstler alle schaffen pünktlich im Hotel Bellevue einzuchecken um dort irrwitzige Abenteuer zu erleben ohne das ganze Hotel auf den Kopf zu stellen? Zirkuswelt Smile – Bella Italia – DIE Zirkusshow für die ganze Familie – zeitgenössisch – zauberhaft. Und das große Lachen durch unsere Weltklasse Clowns Don Christian und Leon wird auch Sie wieder begeistern!

Gewinnspiel

Wir verlosen je 10 x 2 Karten für die Premieren-Vorstellungen von der "Zirkuswelt Smile" Bella Italia 2023 in Leibnitz, Leoben und Fürstenfeld!

Leibnitz

Premiere am 29. September 2023

im Besucherzentrum Grottenhof um 18.30 Uhr

Teilnahmeschluss: 21.09.2023

Premiere am 13. Oktober 2023

In der Au, neben Asia Hotel um 18.30 Uhr

Teilnahmeschluss: 5.10.2023





Premiere am 3. November 2023

am Festplatz in der Mühlgasse um 18.30 Uhr

Teilnahmeschluss: 24.10.2023

Termine und nähere Informationen

Leibnitz beim Besucherzentrum Grottenhof, vom 22.09 bis zum 08.10.2023

Vorstellungszeiten:

Premiere am 22.09 um 18.30

Di. bis Fr. 16.30 Uhr

Sa. 14.00 & 17.30 Uhr

Sonntags 11 & 15 Uhr

Montag Spielfrei

Leoben, In der Au, neben Asia Hotel, vom 13.10. bis 29.10.2023

Vorstellungszeiten:

Premiere am 13.10. um 18.30 Uhr

Di bis Fr. 16.30 Uhr

Sa. 14.00 & 17.30 Uhr

Sonn und Feiertag (26.10.) 11.00 und 15.00 Uhr

Achtung: 27.10. : 14.00 und 17.30 Uhr

Montag Spielfrei

Fürstenfeld am Festplatz in der Mühlgasse, vom 03.11 bis 15.11.2023

Vorstellungszeiten:

Premiere am 03.11. um 18.30 Uhr

Di bis Fr. 16.30 Uhr

Sa. 14.00 und 17.30 Uhr

So. 11.00 und 15.00 Uhr

Montag Spielfrei

Tickets unter: www.zirkus-smile.at