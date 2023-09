Alex ist ein neugieriges Kind. Egal, ob es das Echo ist, das scheinbar aus dem Nichts antwortet, der Donner im nächtlichen Gewitter oder die Frage, wie sich Geräusche durch die Luft verbreiten können – all das fasziniert Alex von klein auf. Als Alex eines Tages erfährt, dass Fledermäuse sich allein durch Schall sicher durch die Nacht bewegen können, ist eine Leidenschaft geboren. Können auch wir Menschen den Schall benutzen, um uns fortzubewegen? Herr Stefan lebt in Alex‘ Straße und kann das! Er benutzt einen Blindenstock, der mit einem Spezialgerät ausgestattet ist. Dieser sogenannte Sonar bringt Herrn Stefan sicher durch die Stadt. Kurz vor dem Schulabschluss begleitet Alex Ina, eine alte Kindergartenfreundin, zu einem Tag der offenen Tür an eine Technische Universität. Für viele verschiedene Berufe können dort Ausbildungen gemacht werden – findet auch Alex etwas für sich?

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

72 Seiten



