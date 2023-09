Sanft in den Schlaf geschaukelt werden. Den morgendlichen Kaffee mit Blick aufs Wasser genießen. Und aus dem Wohnzimmer heraus das Abendessen angeln. Was für viele Menschen nach einem Traum klingt, ist das Leben von Ole, Jill, Line und Morlin. Seit fünf Jahren wohnt Familie Grigoleit auf einem Hausboot in ihrem eigenen kleinen Hafen, versteckt zwischen saftig grünen Deichen in einem Seitenarm der Elbe. Die Idee, ein Hausboot zu bauen und darauf zu leben, entstand eigentlich aus der Not heraus. Trotz vieler Herausforderungen wurde sie zur besten Entscheidung ihres Lebens. Eine faszinierende Lebensgeschichte einer mutigen Familie, die es gewagt hat, aus ihrem gewohnten Alltag auszubrechen und neu zu beginnen – im Einklang mit den Gezeiten und abseits der Großstadthektik.



