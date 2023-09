Weltpremiere im Ronacher in Wien

Er war Superstar - er war populär. Die neueste VBW-Eigenproduktion erzählt die aufregende und bewegende Geschichte vom jungen Wiener Musiker Hans Hölzel und seinem Aufstieg zum Weltstar in einem spektakulären und gleichzeitig berührenden neuen Musical. Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Nummer-1-Hits gilt Falco bis heute als eine der erfolgreichsten Popgrößen Europas.



ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL ist eine Hommage an den österreichischen Ausnahmekünstler und würdigt Falco als Künstler und Mensch. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Falco Privatstiftung sowie langjährigen Wegbegleitern Falcos entwickelt. Das Stück besticht durch eine beeindruckende Bühnenshow, mitreißende Choreografien, ein aufwändiges Bühnenbild, schillernde Kostüme - und natürlich Falcos unvergessliche Musik.



Karten für "Rock Me Amadeus - Das Falco Musical" zu gewinnen!

Wann: 14. Oktober 2023, 19:30 Uhr

Wo: Ronacher, Wien

Teilnahmeschluss: 1. Oktober 2023