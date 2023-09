Die „Grazer Morde“ sind das Debüt-Projekt des Bühnenkrimi-Teams „Herzblut“. Das „Herzblut“-Kernteam besteht aus den Schauspielerinnen Tanja Maria Troll, Tanja Schnalzer, sowie dem Schauspieler Jan Senn. Der renommierte Film- und Theaterautor Martin Kroissenbrunner schreibt die „Grazer Morde“ exklusiv für das Projekt. Inszeniert wird das Stück von Nikolaus Lechthaler, einem Urgestein der heimischen Theaterszene. Der Cast besteht aus Rosie Belic, Stephanie Laurich, Tanja Schnalzer, Tanja Maria Troll, Florian Werkgartner, Bernhard Muik, Joris Tritthart, Jan Senn und Nikolaus Lechthaler. In der Entwicklung der Bühnenkrimis wird vor allem auf einen „Grazer Spirit“ geachtet – Graz soll hier ein wichtiger Charakter sein, keine austauschbare Kulisse.

Das erste Stück, „Mord am Schlossberg“, führt aufs politische Parkett: Am Tag der Gemeinderatswahl, wo ein idealistischer junger Politiker kurz davorsteht, der neue Grazer Bürgermeister zu werden, muss erst der brutale Mord an seinem Bruder aufgeklärt werden - einem als korrupt geouteten Business-Hai, der ein paar Nächte zuvor erschlagen und brennend vor dem Uhrturm gefunden wurde.

„Mord am Schlossberg“ feiert am 4. Oktober im großartigen Theater LeBe in der Herrgottwiesgasse 4 bei einmaligem Ambiente Premiere.



Gewinnspiel

Wir verlosen 30x2 Karten für die exklusive Kleine Zeitung Vorpremiere "Mord am Schlossberg".

Wann: Dienstag, 3. Oktober 2023 um 19:30 Uhr

Wo: Theater LeBe, Herrgottwiesgasse 4, Graz

Teilnahmeschluss: 25. September 2023