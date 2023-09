Auf nach Gurk!

Gewinnen Sie mit der „Kärntner VolksKultTour“ drei Nächte im Gasthof-Hotel „Zum Kramer“ in Pisweg bei Gurk.

Die Veranstaltungsserie „Kärntner VolksKultTour“ ist eine musikalische Wanderreise durch das von Tradition und Brauchtum geprägte Bundesland Kärnten. Auch in der Marktgemeinde Gurk, dem historischen spirituellen Zentrum Kärntens, macht die Veranstaltung Station. Gurk besticht durch seine idyllische Lage, inmitten der sanften Mittelkärntner Hügellandschaft, und ist überregional vor allem durch seinen Dom, eines der bedeutendsten romanischen Gebäude Österreichs, bekannt. Darüber hinaus hat man sich im Gurktal ganz der Kräuterverarbeitung verschrieben.

Familie Plieschnegger betreibt in Pisweg, hoch über Gurk gelegen, ihren „Gasthof zum Kramer“ und wartet dort mit einer besonderen Expertise in Sachen Kräuter auf. Egal ob Heil-, Würz- oder Küchenkraut: Hier kommen viele grüne Wunder zum Einsatz. Gewinnen Sie im Zuge der Kärntner VolksKultTour drei Übernachtung im Gasthof zum Kramer und genießen Sie entspannte Tage in Mittelkärnten, dem Zentrum des guten Geschmacks.



Gewinnspiel

Zu gewinnen gibt es einen Aufenthalt im Gasthof-Hotel „Zum Kramer“ in Pisweg bei Gurk. 3 Nächtigungen mit Frühstück für zwei Personen. (Die Einlösung des Gewinns ist abhängig von der Zimmerverfügbarkeit bei Reservierung.)

Teilnahmeschluss: 21. September 2023