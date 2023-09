Neuauflage eines Klassikers

Martina (Leni Deschner) hat es nicht leicht, sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in einer Hochhaussiedlung in Berlin. Die Mutter

kann wegen der Schichtarbeit nicht immer auf den kleinen Bruder aufpassen, also übernimmt Martina das. Doch eines Tages ändert sich ihr Leben schlagartig, denn sie hat es geschafft, am begehrten Johann-Sigismund-Gymnasium im Alpenstädtchen Kirchberg aufgenommen

zu werden. Doch schon am ersten Tag machen Jo (Lovena Börschmann Ziegler), Boxer Matze (Morten Völlger) und der kleine Uli (Wanja Valentin

Kube) klar, wer den Ton angibt.

An der Schule ist allgemein bekannt, dass Stadt- und Dorfkinder keinen Kontakt miteinander haben, da eine alte Rivalität herrscht. Die charismatische Ruda (Franka Roche) und ein geheimnisvoller Junge (Trystan Pütter) ziehen Martinas Aufmerksamkeit auf sich. Als es eines Tages zu einem Streit zwischen den Gruppen kommt und Ruda involviert ist, kann Martina sich nicht mehr raushalten und greift ein. Ob das die richtige Entscheidung war?

Die Neuverfilmung von Erich Kästners „Das fliegende Klassenzimmer“ startet am 13. Oktober 2023 in den Kinos.

