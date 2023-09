Was ist eigentlich unter dem Next Liberty?

Rückkehr aus der Sommerpause: Im Next Liberty wird die Eröffnungsproduktion der neuen Spielzeit geprobt. Auf, hinter und unter der Bühne. Moment. Was ist eigentlich unter dem Next Liberty? Ein herrlich vollgeräumter Kostüm- und Requisitenfundus! Und von dort aus bestimmt ein kleines Ensemble tierischer Expert:innen, was auf der Bühne passiert. Und nicht nur dort: In einer verborgenen (Drunter-)Welt wird unser Alltag heimlich von Tieren gelenkt. So setzt bei uns Intendantin und Autorin Gertrud Katze gemeinsam mit zwei alten Theaterhasen alle Hebel in Bewegung, damit die Proben zum Eröffnungsstück nach der Vorstellung der Theatertiere verlaufen. Aber man sollte seine (Proben-)Pläne nie ohne den Hospitanten machen: Hansi Eichhörnchen brennt leidenschaftlich für das Theater, muss aber das “Nicht-Entdeckt-Werden“ noch proben. Und was hat es eigentlich mit den mysteriösen Vor- und Lichtausfällen auf sich? Steht etwa die bevorstehende Premiere auf dem Spiel – oder kann sie „von unten“ aus gerettet werden?

UNTER AUFSICHT

Gertrud Pigors „Backstage“-Musical der etwas anderen Art ist eine tierische Hommage an das Theater und an die, die hinter/unter den Kulissen alles möglich machen, eine Liebeserklärung an den Teamgeist und ein Plädoyer dafür, sich die Bühne zu nehmen, verborgene Talente zu entdecken. Im Next Liberty kommt diese musikalische Tierpower in einer maßgeschneiderten „Grazer Fassung“ unter – Verzeihung – auf die Bühne.

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 40x4 Karten für die exklusive Vorpremiere von TIERE IM THEATER – Das Musical UNTER den Kulissen gewinnen!

Wann : 29. September 2023, Beginn 17 Uhr

: 29. September 2023, Beginn 17 Uhr Wo: Next Liberty in Graz

Teilnahmeschluss: 22. September 2023