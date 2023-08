Vom Zinspalais zum Zinzendorf

Mit den Graz Guides können Sie (auch als Grazer) Graz von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Bei der Führung „Vom Zinspalais zum Zinzendorf“ (vom Literaturhaus bis zur ältesten Kirche der Innenstadt) erfährt man Kabarettistisches, entdeckt versteckte Schätze und Architekturdetails und erfreut sich an neuem Grün. Exklusiv für Abonent:innen verlosen wir 12x2 Plätze für diesen Spaziergang.

Ebenfalls empfehlenswert ist die Führung „Graz for Future“. Hier erhalten die Besucher:innen per Bus Einblicke in neue Bauideen und innovatives Leben im urbanen Raum. „Graz for Future“ bringt Sie auch in höchste Sphären. Ein spektakulärer Ausblick auf die Stadt der Zukunft – Aha-Erlebnisse und eine kleine Überraschung inklusive!

Nächste Führung am 25. September um 16 Uhr (Treffpunkt: Kunsthaus/Lendkai).

Nähere Infos: www.grazguides.at

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 12x2 Plätze für die Führung "Vom Zinspalais zum Zinzendorf" gewinnen.

Wann : 29. September 2023, Beginn 16 Uhr

Teilnahmeschluss: 29. September 2023