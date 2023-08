Reinhold Messner über seinen Schicksalsberg

Reinhold Messner gehört zu den bekanntesten Bergsteigern unserer Zeit. Er ist der erste Mensch, der auf den Gipfeln aller 14 Achttausender dieser Erde stand. Die Bergsteigerlegende rückt in ihrer neuen Live-Show den Schicksalsberg „Nanga Parbat“ in den Fokus. Dieser Berg hat Reinhold Messner geprägt wie kein anderer. Er ist eng mit seinen größten Erfolgen, aber auch mit seinem schlimmsten Schicksalsschlag verknüpft. Mit mittlerweile fast 80 Jahren erzählt Messner live, schonungslos und offen die Geschichte dieses Berges und beschreibt in bewegenden Worten die tragischen Ereignisse von 1970, die zum Tod seines Bruders Günther führten – und am Ende weltweit für Aufmerksamkeit sorgten. Untermalt mit einzigartigen Bildern und Filmaufnahmen rückt Messner live und authentisch den für ihn schicksalhaftesten Berg unserer Erde in den Fokus.

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 10x2 Tickets für den Vortrag von Reinhold Messner gewinnen.

Wann : 11. Oktober 2023, Beginn 20 Uhr

: 11. Oktober 2023, Beginn 20 Uhr Wo: Congress Center Villach

Teilnahmeschluss: 25. September 2023

Club-Mitglieder erhalten zudem hier eine 30% Ermäßigung.